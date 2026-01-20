MSÜ SINAVI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).

- Harp Okullarına (HO) ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) kadın ve erkek öğrenci alınacaktır. Kara Harp Okulu Sözel (KHO-SÖZ), Hava İstihkâm ve Hava Piyade bölümlerine sadece erkek öğrenci alınacaktır.

- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 01 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu olmak.

- Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2026 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak. Mezun olan aday öğrencilerden yaş kriterini sağlayan tüm adaylar mezuniyet yılına bakılmaksızın müracaat edebilecektir.

- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2026-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

- ÖSYM tarafından yapılacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2026-MSÜ) katılan ve puanı hesaplanan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Özel koşulların detaylı bilgisine ise 2026-MSÜ kılavuzundan ulaşılabilir.

2026-MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ