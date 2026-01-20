2026 MSÜ başvuruları nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları devam ediyor. 5 Ocak tarihinde başlayan başvuru süreci, 29 Ocak tarihinde sona erecek. MSÜ sınavına girecek adaylar, başvuru şartlarını araştırıyor. Bu kapsamda "MSÜ başvurusu nasıl, nereden yapılır, sınav tarihi ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm merak edilenler...
2026-MSÜ sınav başvuruları 5 Ocak itibarıyla başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşmek isteyen adaylar, 29 Ocak’a kadar başvurularını tamamlayacak. MSÜ sınavında adaylara çoktan seçmeli 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu. Peki, MSÜ başvuruları nasıl yapılır, sınav hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar haberimizde...
2026 MSÜ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak itibarıyla başladı.
2026-ÖSYM sınav takvimine göre adaylar MSÜ başvurularını, 5 Ocak - 29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, MSÜ sınav başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.
Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise geç başvuru günü olan 3 Şubat 2026 tarihinde başvuru yapabilecek.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN? KAÇ SORU SORULACAK?
MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.
Sınavda,
Türkçe 40 soru,
Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru,
Temel Matematik 40 soru,
Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.
MSÜ SINAVI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).
- Harp Okullarına (HO) ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) kadın ve erkek öğrenci alınacaktır. Kara Harp Okulu Sözel (KHO-SÖZ), Hava İstihkâm ve Hava Piyade bölümlerine sadece erkek öğrenci alınacaktır.
- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 01 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu olmak.
- Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2026 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak. Mezun olan aday öğrencilerden yaş kriterini sağlayan tüm adaylar mezuniyet yılına bakılmaksızın müracaat edebilecektir.
- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2026-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.
- ÖSYM tarafından yapılacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2026-MSÜ) katılan ve puanı hesaplanan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Özel koşulların detaylı bilgisine ise 2026-MSÜ kılavuzundan ulaşılabilir.
2026-MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ