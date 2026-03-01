2026 MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı: MSÜ sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar bugün yapılacak. Adaylar için heyecanlı bekleyiş sürerken, ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı aktifliğini koruyor. Adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ye giriş yaparak, belgeyi yazdırması aksi halde sınava kabul edilmeyecekleri belirtiliyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2026 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün yapılıyor. Saat 10.15 itibarıyla başlayacak sınav için adayların ÖSYM üzerinden yayınlanan sınav giriş belgelerini alması gerekiyor. Söz konusu belgede sınavın girileceği lokasyon bilgileri detaylı olarak yer alıyor. İşte, ÖSYM ile 2026 MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
2026 MSÜ OTURUM SAATLERİ
2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 165 dakika sürecek.
2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Adaylar, 2026 MSÜ sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek.
Adayların, sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olduğu belirtiliyor.
ÖSYM 2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek.