        2026 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne?

        2026 Nisan FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalar ve yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) gerçekleştireceği toplantıya odaklanmış durumda. Nisan ayı toplantısının ardından Jerome Powell başkanlığındaki kurulun açıklayacağı faiz kararı, altın, dolar ve kripto para piyasalarında yön belirleyici etki oluşturması bekleniyor. Peki 2026 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:22 Güncelleme:
        1

        ABD Merkez Bankası, yılın dördüncü kritik toplantısı için hazırlıklarını sürdürüyor. Enflasyon verileri ile istihdam rakamlarının yakından takip edildiği süreçte yapılacak bu toplantının sonuçları, yatırımcıların 2026 yılına yönelik stratejileri üzerinde belirleyici olacak. Piyasa analistleri, FED’in mevcut para politikasında bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini tartışırken, karar günü için geri sayım başladı. Peki 2026 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 NİSAN FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası (FED), 2026 Nisan ayına ilişkin FOMC toplantısını 28–29 Nisan tarihlerinde yapacak. İki gün sürecek kritik görüşmelerin ardından, küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’de açıklanacak.

        3

        NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

        Nisan ayı toplantısı öncesinde yapılan piyasa anketleri, FED’in faizleri yüzde 3,50 – yüzde 3,75 bandında sabit tutma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Analistlerin yüzde 98’inden fazlası bu ay herhangi bir değişiklik beklemezken, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerileme hızına ilişkin endişeler, faiz indirimi beklentilerini yılın son çeyreğine ertelemiş durumda. Mart ayında alınan “pas geçme” kararının ardından, Nisan toplantısında da “bekle-gör” yaklaşımının sürdürülmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
