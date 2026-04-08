2026 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler hangi gün dağıtılacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili için geri sayıma başladı. Uzun bir tatil ve dinlenme planlayan ailelerin şimdiden merak ettiği konuların başında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak gibi sorular geliyor. İşte detaylar...
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yaz tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre eğitim öğretim Haziran ayında tamamlanacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Uzun bir eğitim öğretim yılının ardından dinlenme ve tatil fırsatı bulacak olan öğrenciler, bu tarihten itibaren hem sosyal hem de kültürel etkinliklere katılma şansı elde edecek. Veliler de çocuklarının tatil dönemini verimli ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için planlar yapmaya başlayacak.