Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün oldu mu, hafta sonu ile birleştirildi mi?

        Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken, bayramın hangi günlere denk geldiği ve tatil süresinin uzayıp uzamayacağı yeniden gündeme geldi. Geçmiş yıllarda bayram tatillerinin idari izinlerle birleştirilmesi, çalışanlara daha uzun bir dinlenme fırsatı sunmuştu. Bu yıl da benzer bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

        Kaynak
        Giriş: 17.03.2026 - 15:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayram günlerinin hangi tarihlere denk geldiği ve tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda bayram tatillerinin idari izinlerle birleştirilmesi, çalışanlara daha uzun süreli tatil fırsatı sunmuştu. Bu yıl da benzer bir uygulamanın hayata geçirilip geçirilmeyeceği araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?

        2

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

        - 19 Mart 2026 Perşembe arife

        - 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü

        - 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü

        - 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü

        3

        2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

        Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

        2025 yılında Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulandı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil sayılırken, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı gününe denk geldi. Ancak kamu çalışanları için verilen idari izinlerle bayram tatili uzatıldı ve hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 9 günlük bir tatil oluştu. Böylece Ramazan Bayramı tatili 29 Mart’tan başlayarak 6 Nisan’a kadar devam etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
