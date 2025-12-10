2026 takvimi belli oldu

Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen 'Ata Demirer Gazinosu' ile 2026’da sahnelerin enerjisini yeniden yükseltiyor.

Yeni seyircileri ve 'Ata Demirer Gazinosu' müdavimleri için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle 'Ata Demirer Gazinosu', 2026 boyunca izleyicilerine hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen yaşatacak.

ATA DEMİRER GAZİNOSU 2026 TAKVİMİ

7 Ocak 2026: Zorlu PSM, İstanbul

8 Ocak 2026: Zorlu PSM, İstanbul

22 Ocak 2026: Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

23 Ocak 2026: Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

26 Ocak 2026: Zorlu PSM, İstanbul

4 Şubat 2026: Zorlu PSM, İstanbul

15 Şubat 2026: Zorlu PSM, İstanbul

23 Şubat 2026: Zorlu PSM, İstanbul

26 Şubat 2026: Zorlu PSM, İstanbul

27 Şubat 2026: Zorlu PSM, İstanbul

1 Mart 2026: Zorlu PSM, İstanbul

12 Mart 2026: Zorlu PSM, İstanbul