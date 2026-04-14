2026 TOKİ İstanbul takvimi: İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
TOKİ İstanbul konut projesinde kura heyecanı giderek artıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında, noter denetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılacak çekilişle binlerce kişinin ev sahibi olma hayali gerçeğe yaklaşacak. İstanbul genelinde 100 bin konut için hak sahipleri belirlenecek, kazananların isimleri ise resmi olarak duyurulacak. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.
TOKİ’nin İstanbul konut projesinde kura süreci için geri sayım hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen organizasyon kapsamında, noter gözetiminde ve canlı yayınla yapılacak çekilişle çok sayıda başvuru sahibinin konut hayali gerçeğe dönüşecek. İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek ve sonuçlar resmi olarak ilan edilecek. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan son bilgilere göre, büyük merak uyandıran TOKİ İstanbul kura çekilişi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekiminin tamamlandığı illerde, sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar il bazlı sorgulama yapabiliyor. Kura sonucunu görüntülemek için aşağıdaki bağlantı üzerinden başvuru yaptığınız ili seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.