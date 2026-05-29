2026 YKS Sınav Takvimi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri nasıl alınır? YSK sınavı ne zaman, saat kaçta?
2026 YKS için geri sayım sürerken milyonlarca adayın aklında aynı sorular var: Sınav tam olarak ne zaman yapılacak, oturumlar saat kaçta başlayacak ve en kritik belge olan sınav giriş yerleri nasıl öğrenilecek? ÖSYM'nin açıkladığı takvimle birlikte YKS maratonunun tarihleri netleşirken, adaylar şimdi sınav günü öncesi tüm detayları araştırıyor. Peki, TYT, AYT ve YDT oturum saatleri nasıl olacak, sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl alınacak? İşte 2026 YKS'ye dair merak edilen tüm ayrıntılar…
2026 YKS için geri sayım sürerken milyonlarca adayın aklında aynı sorular var: Sınav tam olarak ne zaman yapılacak, oturumlar saat kaçta başlayacak ve en kritik belge olan sınav giriş yerleri nasıl öğrenilecek? ÖSYM’nin açıkladığı takvimle birlikte YKS maratonunun tarihleri netleşirken, adaylar şimdi sınav günü öncesi tüm detayları araştırıyor. Peki, TYT, AYT ve YDT oturum saatleri nasıl olacak, sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl alınacak? İşte 2026 YKS’ye dair merak edilen tüm ayrıntılar…
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YKS kapsamında adayların sınava girecekleri yerler henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından, sınav giriş belgeleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyip çıktı alabilecek.
2026 YKS SINAV TAKVİMİ
2026 YKS oturum tarihleri ve saatleri şu şekilde:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.
AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek.
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te uygulanacak.