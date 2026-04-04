        2026 YKS sınavı ne zaman? 2026 YKS TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

        Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek YKS için geri sayım başladı. Sınav tarihi ve giriş yerlerine ilişkin detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 16:02
        YKS tarihi ile ilgili aramalar hız kazandı. 2026 YKS’ye girecek adaylar başvurularını başvuru tarihleri içerisinde tamamladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihleri merak ediliyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

        2026 YKS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

        AYT 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ve 180 dakika sürecek.

        YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

        2026 YKS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Henüz sınav giriş belgeleri yayımlanmış değil. ÖSYM’nin takvimine göre, adayların sınava girecekleri yerleri gösteren belgelerin genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
