        2027 Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak!

        2027 Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye’de yapılacak!

        Türkiye Halter Federasyonu, 2027 Avrupa Halter Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 14:06 Güncelleme:
        2027 Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye'de!

        Türkiye Halter Federasyonu, 2027 Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın Batum kentinde tamamlanan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın kapanış töreni, önemli bir devir teslim anına sahne oldu.

        Avrupa Halter Federasyonu (EWF) bayrağı, düzenlenen törenle Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'ye teslim edildi.

        Böylece Türkiye’nin 2027 Avrupa Halter Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı resmiyet kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonları konusundaki tecrübesine dikkati çekti.

        2027 Avrupa Halter Şampiyonası'nı en iyi şekilde düzenleyeceklerini aktaran Ünlü, "Tüm hazırlıklarımızı titizlikle yapacağız. Modern tesislerimiz, organizasyon gücümüz ve tecrübeli kadrolarımızla Avrupa'nın en başarılı şampiyonalarından birine imza atmayı hedefliyoruz. Bu organizasyonun ülkemize alınmasında büyük pay sahibi olan sayın bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyorum. Sporcularımızın en iyi şartlarda mücadele edeceği, izleyenlerin unutamayacağı bir şampiyona düzenlemek istiyoruz. Türkiye olarak buna hazırız." ifadelerini kullandı. ​​​​​​

