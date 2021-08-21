Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi.

İşte 21 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

21 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 21 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

20 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 20 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 211 milyon 226 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 423 bine, iyileşenlerin sayısı 189 milyon 106 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 38 milyon 239 bini, Hindistan'da 32 milyon 392 bini, Brezilya'da 20 milyon 494 bini ve Rusya'da 6 milyon 705 bini geçti.

ABD, Kanada ve Meksika ile zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarını 21 Eylül’e kadar uzattı.

ABD Senatosunun 3 üyesi, tam aşılı olmalarına rağmen, aynı gün içinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD’de sağlık yetkilileri, Moderna aşısının genç yetişkinlerde kalp kası iltihabına yol açma riskinin düşünülenden yüksek olma ihtimalinin araştırıldığını duyurdu.

Toyota, salgın nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunun ardından Fransa'nın Onnaing kentindeki tesisinde üretimi 2 hafta durdurma kararı aldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün (RKI) raporunda, özellikle genç yetişkinlerde enfeksiyonların artmasıyla salgında 4'üncü dalganın başlangıcının açıkça görüldüğü belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın aracına salgın tedbirlerini protesto eden bir kişi tarafından yumurta atıldığı bildirildi.

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumu (HZJZ), ülkede salgına karşı başlatılan aşı kampanyası kapsamında yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 50'sinin aşılandığını bildirdi.

İsrail yönetimi, 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere aşının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett (49), onayın ardından aşının üçüncü dozunu yaptırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bugünden itibaren 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı.

Bangladeş'te, okulların kademeli olarak yeniden açılmasına yardımcı olmak amacıyla 18 yaş ve üstü öğrencilerin aşılanması kararlaştırıldı.

Japonya'da Paralimpik 2020 öncesi açıklanan vaka oranlarının "gerçeği" yansıtmadığı iddia edilirken, Paralimpik Oyunları'na 3 gün kala ülke geneli günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 25 bin 800'ün üstüne çıktı.

Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde karantina uygulanacağı bildirilirken, vatandaşların dışarı çıkmamaları, bulundukları yerlerde kalmaları istendi. Pazartesi uygulanması planlanan karantina kararının detaylarının henüz açıklanmadığı belirtildi.

Filipinler'de son 24 saatte 17 bin 231 kişide virüs tespit edildi, 317 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle ülkede son 4 ayda günlük en yüksek vaka ve ölü sayısı kaydedildi.

Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de, salgınla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma eylül sonuna kadar uzatılırken, geceleri sokağa çıkmaya yasağı getirildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salgına karşı ülkenin en büyük kenti Auckland’a uygulanan 4’üncü seviyedeki yasakların, ülke genelini kapsayacak şekilde 23 Ağustos’a kadar uzatıldığını bildirdi.