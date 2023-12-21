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        Haberler Gündem 21 Aralık'ta ne oluyor, ne yaşanır? En uzun gece ne zaman, hangi şehirde yaşanıyor? 21 Aralık 2023 Kış gündönümü nedir, özellikleri ve etkileri ne?

        21 Aralık'ta ne olur, özellikleri nelerdir? İşte 21 Aralık en uzun gece özellikleri

        Her yıl 21 Aralık tarihinde kış dönümü ile en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanıyor. Kuzey Yarım Küre'de geceler uzarken, Güney Yarım Küre'de ise gündüzler uzamış olacak. Güneş ışınları nedeniyle ülkemizde en uzun gece yaşanacak ili haberimizde derledik. İşte 21 Aralık en uzun gece hakkında merak edilen özellikler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 07:09 Güncelleme: 21.12.2023 - 07:09
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        Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle oluşan en uzun gece 21 Aralık tarihi itibarıyla gündeme geldi. En uzun gecenin yaşandığı gün gündönümü olarak adlandırılır. Bu süreç gündüzlerin ve gecelerin kısaldığı veya uzadığı anı ifade etmektedir. Peki, 21 Aralık özellikleri nelerdir, ne olur? İşte kış gündönümü hakkında güncel bilgiler...

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        21 ARALIK EN UZUN GECE NEDİR?

        21 Aralık kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır. Kuzey Yarım Küre'de günler uzamaya, Güney Yarım Küre'de kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarım Küre'de kışın, Güney Yarım Küre'de yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz , Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır.

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        21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle şu olaylar gerçekleşir:

        Güneş ışınları Güney Yarım Küre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarım Küre'ye en eğik açılarla gelir.

        Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

        Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

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        Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir. Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

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        BUGÜN EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

        Kuzey Yarım Kürede Oğlak Dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak. Ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

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        GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

        21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

        21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

        23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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