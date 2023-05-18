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Haberler Yaşam Astroloji 21 Ekim Hangi Burç? 21 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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21 Ekim hangi burç? 21 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Günümüzde burç yorumları bir hayli büyük öneme sahiptir. Burcumuzu bilmek kişiliğimiz daha iyi analiz etmemizi sağlar. Kimi burçlara karşı sempati duyarken kimi burçlara karşı antipati duyabiliriz. Bunun sebebi burçların ön plana çıkan özelliklerinden dolayıdır. 21 Ekim hangi burç? 21 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? İşte, detaylar.

21 Ekim Hangi Burç? 21 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Öyle ki anne adayları dahi doğumlarını belirli aylarda yapmak isteyebilir. Böylece çocukları belirledikleri burç kategorisinde doğacaktır. Burç bilgisine ve yükselen burç detaylarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 21 Ekim hangi burç? 21 Ekim tarihinde dünyaya gelenlerin burcu ne? 21 Ekim burcu kadın ve erkeğin öne çıkan özellikleri hangileridir? 21 Ekim burcun yorumu ve yükseleni nedir? 21 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar.

21 Ekim Hangi Burç?

21 Ekim tarihinde doğanlar terazi burcu kategorisinde yer almaktadır. Terazi burcu adaleti ve uyumluluğu temsil eder.

21 Ekim Burcu Ne?

21 Ekim tarihinde doğanların burcu terazi burcudur. Yönetici gezegeni Venüs olan terazi burcu 23 Eylül ile 22 Ekim arasını kapsamaktadır. Elementi ise havadır.

21 Ekim Burcu Özellikleri

Terazi burcunun en belirgin özelliği uyumlu ve dengeli olmasıdır. Hareketleri düşüncelerine uygun olarak şekillenir. Uyumlu yapısıyla alttan alan bir tavır sergiler. Ortamın birlik ve beraberliğine önem verir. Pürüzler onlara göre değildir. Tartışma ve kavganın hâkim olduğu ortamların dinginleştirici öğeleridir. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler. Özgürlüklerinden feragat etmek istemezler. Bir teraziyi sıkmanız ya da çok fazla üstüne düşmeniz onun sizden uzaklaşmasına sebebiyet verecektir. Bu yüzden özel alanlarına müdahale etmemelisiniz. Eşitlik ve adaletten yanadır. Herkesin eşit imkânlara sahip olmasını ister. Yardım eli uzatır, bu eşitliği sağlamak için her şeyi yapacaktır. Gelişim ve yeniliğe daima açıktırlar. Geleneksel düşünce yapısı onlara göre değildir. Dışa dönük yapılarıyla bilinirler. Kolayca arkadaş edinebilirler. Ayrıca sosyal çevreleri de bir o kadar geniştir. İyi bir dinleyici ve konuşmacıdırlar.

21 Ekim Burcu Erkeği

Üst düzey mizah yeteneğiyle terazi erkeğinin etkileyemeyeceği kadın yoktur. Kadın ruhunun inceliklerine değinmeyi iyi bilirler. Yapıları gereği romantik aşıklardır. Ancak bu aşk sarhoşluğunda kaybolmamayı iyi bilirler. Öncelikle analiz ederler, düşüncel becerilerinden faydalanırlar. Mantık kurallarından sapmadan bir aşk içerisine atılırlar. Emin adımlarla ilerlediği bir ilişki içerisindeyse terazi erkeği son derece sadık olacaktır. Kibar ve uyumludurlar. Eğlenmeyi, gülmeyi ve güldürmeyi iyi bilir. Çevresinde bu güler yüzüyle tanınır. Arkadaş çevreleri de bir o kadar geniştir. Ortamların aranılan isimleridir. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşır. Bıkmadan, usanmadan sizi saatlerce dinleyebilir. Diplomatik yönleriyle ortamların barış elçileridir.

21 Ekim Burcu Kadını

Terazi kadınları kararsız yapılarıyla ön plana çıksa da kendi içerisinde bir denge hâkimdir. Aşk, terazi kadını için olmazsa olmazdır. Tam bir aşk kadınıdırlar diyebiliriz. Bu yoğun duygular onun mantıklı kararlar almasına kimi zaman engel olabilir. Aşk sarhoşluğu geçtiğinde ise terazi kadını bambaşka birine dönüşür. Ortamlara kolayca uyum sağlarlar. Genel bir yargıya varmadan önce herkese kulak verir. Başkalarının görüşlerini önemser. Kimi zaman hırslı yapılarını görebilirsiniz. Özellikle iş hayatlarında hırslarıyla kendilerini belli ederler. Zevke ve lükse düşkündürler. Romantik ilişkilerde bir o kadar kıskançtırlar. Başkalarının sorunlarını kendi sorunlardan üstün tutarlar. Kendi sorunlarını geçiştirirken başkalarının sorunları için çözüm arayışına girerler.

21 Ekim Burcu Yorumu

  • Adil, uyumlu ve dengelidirler.

  • İnsanlara yardım eli uzatmayı severler. Başkalarının sorunlarını çözüme kavuşturmayı kendilerine borç bilirler.

  • Flört oyunları terazi burcu için vazgeçilmezdir.

  • Kimi zaman hırslı yapıları nedeniyle büyük oynayabilirler.

  • Zevk, güzellik ve lükse düşkündürler.

  • İyi bir dinleyici ve konuşmacıdırlar.

  • Bağımsızlıklarına düşkündürler.

21 Ekim Yükseleni Nedir?

21 Ekim tarihinde doğanlar yükselenini öğrenebilmek için doğum saatini dakikasına kadar ayrıntılı olarak bilmesi gerekmektedir. Eğer ayrıntılı olarak doğum saatinizi biliyorsanız internet üzerinden yükselen burcunuza ulaşabilirsiniz.

21 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Levent Yüksel

  • Oyuncu Aslı Altaylar

  • Siyasetçi Mehmet Ali Yılmaz

  • Türk keman virtüözü Suna Kan

  • Sosyolog Niyazi Berkes

21 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Doja Cat

  • Şarkıcı Celia Cruz

  • Müzisyen Jon Carin

  • Oyuncu Matt Dallas

  • Oyuncu ve manken Amber Rose

  • Oyuncu ve model Kim Kardashian

  • Oyuncu Carrie Fisher

  • Oyuncu Louis Koo

  • Şair Samuel Taylor Coleridge

  • Soprano Isa Kremer

  • Yazar ve şair Alphonse de Lamartine

  • Yazar Tarık Ali

  • İnternet fenomeni Marzia Kjellberg

  • İsrail'in 9.başbakanı Binyamin Netanyahu

  • Gineli futbolcu Bengali-Fodé Koita

  • Galli milli futbolcu Sam Vokes

  • Portekizli eski futbolcu Henrique Hilário

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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