Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 21. Köprüde Buluşmalar Sinema Konuşmaları programı duyuruldu

        21. Köprüde Buluşmalar Sinema Konuşmaları programı duyuruldu

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen 21. Köprüde Buluşmalar, tüm sinemaseverlerin katılımına açık Sinema Konuşmaları programını duyururken seçkide yer alan projeler için düzenlenen kapsamlı eğitim süreci de tüm hızıyla devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 15:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu yıl 14-16 Nisan tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek Sinema Konuşmaları, sektörün nabzını tutacak zengin bir panel ve söyleşi dizisine evsahipliği yapacak. Herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek oturumlarda, “Netflix ile Stüdyo Yolculuğu - Prodüksiyon Süreçleri”, her bölgeye özel üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek “Almanya, Balkanlar ve Fransa’da Uluslararası Ortak Yapımlar: Hukuki, Finansal ve Yaratıcı Dinamikler”, “Kaydırmadan İzlemeye: İzleyiciyi Yeniden Kazanmak”, “Senaryodan Perdeye Sesin Serüveni: Besteci, Müzik Süpervizörlüğü ve Lisanslama” ve “Yapımcılığın Doğası: Yaratıcı Kararlar, Finansal Gerçekler” başlıkları uzman isimlerle masaya yatırılacak.

        REKLAM

        KÖPRÜDE BULUŞMALAR EĞİTİM PROGRAMI DA DEVAM EDİYOR

        Köprüde Buluşmalar, Sinema Konuşmaları programının yanı sıra Türkiye’den sinemacıları uluslararası standartlardaki eğitimlerle destekliyor.

        19:30 Film’in eğitim destekçisi olduğu program kapsamında Köprüde Buluşmalar seçkisinde yer alan proje sahipleri için mart ve nisan aylarında; projelerini geliştirme, finansman bulma ve küresel pazarda temsil etme yetkinliklerini artırmayı hedefleyen kapsamlı atölyeler düzenleniyor.

        Alanında deneyimli yerli ve yabancı profesyonellerle bir araya gelen proje ekipleri, yoğun eğitim sürecini tamamladıktan sonra 14-16 Nisan tarihleri arasında projelerini uluslararası film profesyonellerine sunacak ve birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

        EĞİTİMLER VE EĞİTMENLER

        • Belgeselde Hikâye Anlatıcılığı (Eğitmen: Zeynep Güzel)
        • Belgeseller İçin Ortak Yapım, Fonlama ve Festival Stratejileri (Eğitmenler: Brigid O’Shea ve Zeynep Güzel)
        • Filminiz İçin Festival ve Pazarlama Stratejileri (Eğitmen: Ariane Buhl)
        • Filminiz İçin Tanıtım Planı: Filminizi Uluslararası Alanda Nasıl Satarsınız? (Eğitmen: Christian de Schutter)
        • Finans Planı ve Prodüksiyon Bütçesi (Eğitmen: Anna Maria Aslanoğlu)
        • Güncel Yapay Zekâ Araçlarının Film Yapım Süreçlerinde Kullanımı (PepperRoot Studio)
        • Kısa Film Yapımcılığı (Eğitmen: Müge Özen)
        • Kısa Filmde Hikâye Anlatıcılığı (Eğitmen: Ali Vatansever)
        • Kısa Film Festivallerinde Küratörlüğün Perde Arkası (Eğitmen: Jukka-Pekka Laakso)
        • Kısa Filmlerde Pazarlama ve Festival Stratejisi (Eğitmen: Miguel Dias)
        • Kısa Filmde Proje Geliştirme, Pazarlama ve Festival Stratejileri (Eğitmen: Wouter Jansen)
        • Pitching Eğitimi (Eğitmen: Alvaro Vega)
        • Senaryo Geliştirme (Eğitmen: Marietta von Hausswolff von Baumgarten)
        • Sunum Dosyası Hazırlama (Eğitmenler: Katarina Tomkova, Brigid O’Shea)
        • Sunum Videosu Nasıl Kurgulanır? (Eğitmen: Boris Pugnet)
        • Stüdyo Ziyareti - Post Prodüksiyonda AI Atölyesi (Mattepost)
        • Uluslararası Dağıtım Stratejileri (Eğitmen: Renan Artukmaç)
        • Uluslararası Film Pazarlarına Erişim Yolları (Eğitmen: Jana Wolff)
        #21. Köprüde Buluşmalar
        #Sinema konuşmaları
        #İKSV
        #İstanbul Film Festivali
