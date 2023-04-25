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Haberler Yaşam Astroloji 21 Nisan Hangi Burç? 21 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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21 Nisan hangi burç? 21 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlarla ilgili ne kadar bilgi sahibisiniz? Daha önce burçların nasıl değiştiğini ya da neye göre belirlendiğini biliyor musunuz? Genel olarak astrolojiye ilgisi olanlar hangi ayların hangi burçlara denk geldiğini merak ediyor.

21 Nisan Hangi Burç? 21 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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O halde 21 Nisan hangi burç? 21 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? 12 burçtan hangisine denk geliyor, bütün detayları açıklıyoruz.

İşte bilmeniz gereken detaylar!

21 Nisan Hangi Burç?

Astrolojide toplamda 12 tane burç vardır. Her bir burç bir aylık süreyi kapsar ve ona göre değişir. Eğer siz de 21 Nisan’da doğduysanız burcunuz Boğa olacaktır. Boğa burcu 21 Nisan- 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişilerin burcudur. Bu sebeple de Boğa burcunun özelliklerini mutlaka taşıyorsunuzdur.

Ama 21 Nisan burcu ne sorusu kadar 21 Nisan yükseleni nedir konusu da fazlasıyla merak ediliyor. Eğer yükselen hesaplamak istiyorsanız öncelikle doğduğunuz saati ve dakikayı öğrenin. Çünkü yükselen burçlar, siz doğduğunuz anda ortaya çıkan burçlardır.

Yükselen hesaplamasında bu liste işinize yarayabilir:

  • - 00:30- 02:00 arasında doğduysanız yükselen burcunuz Oğlak,
  • - 02:30- 03:00 arasındaysa yükselen burcunuz Kova,
  • - 03:30- 04:00 arasındaysa yükselen burcunuz Balık,
  • - 04:30- 05:00 arasındaysa Koç,
  • - 05:30- 06:00 arasındaysa Boğa,
  • - 06:30- 08:00 arasındaysa İkizler,
  • - 08:30- 10:30 arasındaysa Yengeç,
  • - 11:00- 13:00 arasındaysa Aslan,
  • - 13:30- 16:00 arasındaysa Başak
  • - 16:30- 18:30 arasındaysa Terazi,
  • - 19:00- 21:30 arasındaysa Akrep ve
  • - 22:00- 00:00 arasındaysa da Yay olacaktır.

Bütün bunlara ek olarak şunu da söylemeliyiz: Burcunuz Boğa olsa bile yükseleniniz farklı olacak.

21 Nisan Burcu Özellikleri

Genel olarak merak edilen ve bilinmesi gereken bir diğer konu da 21 Nisan burcu olan Boğa’nın özellikleridir. Bu burcun başlıca özellikleri; sahiplik duygularıdır.

Boğalar yaşamları boyunca güvenecekleri kişileri ararlar ve aynı zamanda sonuna kadar da pes etmezler. Buna ek olarak 21 Nisan burcu kadını;

  • - Çok güçlü fiziksel yapıya sahiptir
  • - Sessiz yapıları vardır ama aynı zamanda yeri geldiğinde de çok iyi cevaplarını verirler
  • - Ses tonları çok iyidir
  • - Sanata karşı eğilimleri vardır
  • - Yönlendirici özelliklerinin yanı sıra otoriter oldukları zamanlar da çoktur.

Ayrıca 21 Nisan burcu erkeği de şu özelliklere sahip:

  • - Ciddi ve sakin yapıları vardır
  • - Yönetici tarafları baskındır
  • - Konforlu ve rahat hayatları severler.
  • - En büyük amaçları da sevdikleriyle birlikte yaşamaktır
  • - Her zaman herkese yardımcı olmayı severler

21 Nisan Burcu Yorumu

Eğer astrolojiye çok fazla ilgi duyuyorsanız günlük yorumları da okuyor olmalısınız. 21 Nisan burcu yorumu da şu şekilde: Maddi anlamda bazı zorluklar başlayabilir. Ama genel olarak dikkatli davranırsanız bu sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Aynı zamanda harcamalarınızı kontrol altına almanız gerekiyor.

Son olarak merak edilen bir başka konudan daha bahsedelim.

21 Nisan'da doğan yabancı ve Türk ünlüler kimler?

  • - Sami Ayanoğlu
  • - Ulvi Arı
  • - Nebil Sayın
  • - Murathan Mungan
  • - Tunay Torun

Türk isimlerin yanı sıra 21 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular da şu şekilde:

  • - Francisco Roman Alarcon Suarez
  • - Marco Donadel
  • - Tobias Linderoth
  • - James McAvoy
  • - Dylan Bruce
  • - Emma Tremblay
  • - Eric Bruneau

Genel olarak 21 Nisan hangi burç ve özellikleri neler gibi soruların cevaplarını paylaştık. Boğa burcu olanlar bu yazı içerisinde bilmesi gereken her şeyi öğrenecekler. Aynı zamanda yükselen burcunuzu da artık hesaplamayı biliyorsunuz. Yükselen burç özelliklerinize de bakabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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