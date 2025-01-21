21 OCAK'TA YAŞANAN OLAYLAR

1522 - Rodos'un Osmanlı Donanmasınca fethi.

1774 - Osmanlı padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.

1774 - Pugaçov İsyanı: Kazak isyan önderi Pugaçev, idam edildi.

1793 - Vatana ihanetten suçlu bulunan Fransa kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.

1899 - Opel ilk otomobilini üretti.

1908 - New York Belediyesinin aldığı bir kararla, kadınların toplum içinde sigara içmeleri yasaklandı.

1911 - İlk Monte Carlo Rallisi başladı.

1919 - İrlanda Bağımsızlık Savaşı başladı.

1920 - Şehit Mehmet Kamil, Fransız askerleri tarafından süngü ile öldürüldü.

1921 - İtalyan Komünist Partisi kuruldu.

1925 - Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edildi.

1941 - II. Dünya Savaşı: Avustralya ve Birleşik Krallık birlikleri, Tobruk-Libya'ya saldırı başlattı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika Cephesi'nde Rommel'in, Sirenayka taarruzu.

1943 - Varlık Vergisi ödemesinin son günüydü. Vergisini ödemeyen mükelleflerin ev ve iş yerlerindeki malları haczedildi, daha sonra da icra yoluyla satış yöntemiyle vergileri tahsil edildi.

1946 - Türkiye İş Kurumu kuruldu.

1951 - Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi, Ankara'ya geldi.

1952 - Ordu eski milletvekili ve mizah dergisi Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

1954 - İlk nükleer denizaltı Nautilus, Connecticut'ta denize indirildi.

1958 - Lefkoşa'da taksim lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti; bir genç ağır yaralandı, altı kişi tutuklandı.

1959 - Ulus gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Ülkü Arman ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu birer yıl hapse mahkûm oldu; gazete bir ay süreyle kapatıldı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Nalıncı Keseri" başlıklı yazısı dava konusu olmuştu.

1967 - Türkiye Millî Talebe Federasyonu'nun beş yöneticisi tutuklandı. Sencer Güneşsoy, Baykan Kalaba, Naci Özdemir, Hüsnü Temiz, Kâzım Musa bir gün önce polis tarafından mühürlenen federasyon binasına girmek istemişlerdi.

1970 - Jumbo-Jet Boeing 747 ticari seferlerine başladı.