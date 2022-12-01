21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

21. yüzyılda dünya genelinde en fazla kupa kazanan 30 takımı sıraladık. Türkiye'den Galatasaray da bu listeye girmeyi başardı. İşte son 22 yılda dünyanın en çok kupa kaldıran takımları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    30 - BOCA JUNIORS (ARJANTİN) - 22 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    29 - BENFICA (PORTEKİZ) - 22 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    28 - SALZBURG (AVUSTURYA) - 22 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    27 - PSV EİNDHOVEN (HOLLANDA) - 22 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    26 - GALATASARAY (TÜRKİYE) - 23 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    25 - GLASGOW RANGERS (İSKOÇYA) - 23 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    24 - CHELSEA (İNGİLTERE) - 23 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    23 - KF TİRANA (ARNAVUTLUK) - 23 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    22 - LİNFİELD FC (KUZEY İRLANDA) - 23 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    21- F91 DUDELANGE (LÜKSEMBURG) - 24 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    20 - MANCHESTER UNİTED (İNGİLTERE) - 25 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    19 - ESPERANCE (TUNUS) - 25 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    18 - JUVENTUS (İTALYA) - 25 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    17 - FCI LEVADİA (ESTONYA) - 25 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    16 - FC FLORA TALLİNN (ESTONYA) - 26 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    15 - PYUNİK EREWAN (ERMENİSTAN) - 27 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    14 - BATE BORİSOV (BEYAZ RUSYA) - 27 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    13 - DİNAMO KİEV (UKRAYNA) - 27 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    12 - OLYMPİAKOS (YUNANİSTAN) - 28 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    11 - EL AHLY (MISIR) - 28 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    10 - SHERİFF TİRASPOL (MOLDOVA) - 29 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    9 - DİNAMO ZAGREB (HIRVATİSTAN) - 30 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    8 - PSG (FRANSA) - 34 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    7 - REAL MADRİD (İSPANYA) - 34 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    6 - SHAKHTAR DONETSK (UKRAYNA) - 34 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    5 - AUCKLAND CİTY (YENİ ZELANDA) - 35 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    4 - BARCELONA (İSPANYA) - 35 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    3 - CELTİC (İSKOÇYA) - 36 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    2-  PORTO (PORTEKİZ) - 38 KUPA
  • 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar

    1 - BAYERN MÜNİH (ALMANYA) - 48 KUPA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.