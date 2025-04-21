22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı?

23 NİSAN TATİL Mİ?

23 Nisan tarihi takvimlerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak, resmi tatil ilan edilmiştir. 23 Nisan gibi resmi tatillerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime ara verilir. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor.