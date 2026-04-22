        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, öğrenciler ve çalışanlar tatil planlarına dair araştırmalarını hızlandırdı. 2026 yılında Perşembe gününe denk gelen bu özel gün, resmi tatil olarak kutlanacak ve ülke genelinde tatil kapsamında değerlendirilecek. Peki 22 Nisan yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 07:21 Güncelleme:
        Türkiye genelinde kutlanacak 23 Nisan öncesinde tatil planı yapanlar için takvim netlik kazandı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen bayram nedeniyle kamu çalışanları ve öğrenciler bir gün resmi tatil yapacak. Cuma gününü yıllık izinle birleştirenler için ise hafta sonuyla birlikte 4 güne uzayan bir tatil imkânı ortaya çıkıyor. Peki 22 Nisan yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? Detaylar haberimizde.

        22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

        22 Nisan 2026 Çarşamba günü yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Bu tarihte okullar eğitim-öğretime normal şekilde tam gün devam ederken, iş yerlerinde de mesai düzeni olağan akışında sürecek. Dolayısıyla öğrenciler derslerine, çalışanlar ise işlerine tam gün katılım sağlamaya devam edecek.

        2026 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        23 Nisan 2026 Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2026 Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2026 Salı – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arifesi

        27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. gün

        28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. gün

        29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. gün

        30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz 2026 Çarşamba – Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos 2026 Pazar – Zafer Bayramı

        28 Ekim 2026 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı Arifesi

        29 Ekim 2026 Perşembe – Cumhuriyet Bayramı

        31 Aralık 2026 Perşembe – Yılbaşı Arifesi

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        "Ateşkesi uzatacağım"
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Işın'dan İrem'e destek
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Ayrılık iddiası
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
