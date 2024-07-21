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        Haberler Bilgi Gündem 22 Temmuz son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean paylaşılıyor. İşte, 22 Temmuz 2024 Pazartei günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 07:15 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:56
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son depremler kontrol ediliyor. İşte, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü yaşanan son dakika depremler listesi...

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        ADANA'DA DEPREM!

        Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.26 kilometre olarak bildirdi.

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        MALATYA DA SALLANDI!

        Malatya Pütürge'de 04:07'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin derinliğinin 2.9 kilometre olduğu bildirildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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