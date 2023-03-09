Olay, 2001 yılında Akhisar'ın kırsal Sazoba Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Fettah Arslan silahlı saldırıda öldürüldü.

DHA'nın haberine göre Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Şüphelilerin kimliklerini gizleyip, inşaat ustası olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin İ.İ., M.İ., M.İ. ve F. İ. olduğunu belirledi ancak şüpheliler yakalanmadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden ele alarak 4 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi ve aile fertlerini takibe aldı.

KİMLİKLERİNİ GİZLEYEREK İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR

Ekipler, şüphelilerin imam nikahı kıyarak evlendiklerini, bu evliliklerden olay tarihinden sonra çocuklarının dünyaya geldiğini ve İzmir'in Bayındır ilçesinde oturduklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda dün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Bayındır'daki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.