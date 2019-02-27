23. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Adaylar her gün POMEM'in resmi sitesini kontrol ederek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlar. POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Daha önceki POMEM sözlü mülakat sonuçları için araştırma yaptık. POMEM mülakat sonuçları genellikle iki ay kadar bir süre içerisinde açıklanmakta. 23. Dönem POMEM sonuçları da Mart ayının ilk iki haftası içerisinde açıklanması söz konusu.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

15 BİN POLİS ALIMI

Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

Bakan Soylu, "Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. 'Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi' ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor Mart'ta, binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık. 15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz." İfadelerini kullandı.