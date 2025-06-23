İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), güncel baraj dolululuk oranlarını açıkladı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine ulaştı. Yüzde 70'in altına düşen barajlar en son 2023 yılında yüzde 45,60'ı görmüştü. Kentin 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplanırken; bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu. İşte, İSKİ verilerine göre 23 Haziran 2025 İstanbul barajlarında son durum...