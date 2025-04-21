23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?
23 Nisan resmi tatil kapsamında yer alırken bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Özel ve kamu bankalarında işleri olan vatandaşlar şimdiden 23 Nisan bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 23 Nisan'da hastaneler, aile hekimleri kapalı olacak. Peki 23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde kutlanacak. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluşta o gün tam gün tatil uygulanacak. Peki bankalar 23 Nisan’da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte bankaların çalışma durumu
BANKALAR 23 NİSAN'DA AÇIK MI?
23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı bugün kapalı olacak.
23 NİSAN'DA EFT YAPILACAK MI?
23 Nisan resmi tatili boyunca aynı bankanın farklı hesapları arasında havale yapılırken EFT işlemi sadece FAST üzerinden yapılabilecek.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün, resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluşta o gün tam gün tatil uygulanacak. Yani, 23 Nisan'da mesai yapılmayacak ve öğrenciler derslerden muaf olacak.