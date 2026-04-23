23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan Perşembe günü eczaneler tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, eczanelerin çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurumları kapalı olurken, özel şirketler genellikle hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 23 Nisan'da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan Perşembe günü eczaneler tatil mi? İşte 23 Nisan'da eczanelerin durumu...
23 Nisan'da eczaneler tatil mi, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelişiyle birlikte eczanelerin çalışma saatleri, ilaç almayı düşünenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 23 Nisan Perşembe günü eczaneler tatil mi?" İşte 23 Nisan eczane çalışma saatleri ve nöbetçi eczane sorgulama ekranı
23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.
ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR?
Eczanelerin verdiği hizmetler sadece reçete edilen ilaçları temin etmekle sınırlı değil. Tıbbi ürünler için de pek çok sağlık ekipmanı ve malzemesi de yer alıyor. Dijital ve manuel tansiyon ölçüm cihazları, ateş ölçerler, tıbbi maskeler gibi farklı ürünleri de tedarik eden eczaneler kaçta açılıyor sorusu, vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıklıkla soruluyor. Eczaneler kaçta açılıyor diye merak edenler için öncelikle eczane mesai saatlerinin, eczacı odaları tarafından düzenlendiğini belirtelim. Eczacılık mevzuatı kapsamında belirlenen, eczane mesai saatleri ile ilgili akla ilk gelen eczaneler kaçta açılıyor sorusunun cevabı, sabah 09.00… Peki sabah saat 09.00’da kapılarını açan eczaneler kaçta kapanıyor?
ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?
İlaç ve bazı medikal ürünlere ulaşabilmek amacıyla, her gün milyonlarca kişi eczanelere gidiyor. Vatandaşların sağlık sorunlarına çare bulmak için gittikleri eczanelerin sabah 09.00’da açıldığını söylemiştik. Eczane çalışma saatleri 2025’le ilgili cevabı öğrenilmek istenen bir diğer soru ise; eczaneler kaçta kapanıyor oluyor. Eczacı odalarınca belirlenen çalışma saatlerine göre, eczaneler kaça kadar açık sorusunun cevabı 19.00... Yani hafta içi 09.00 ile 19.00 arasında hizmet veren eczanelerden ihtiyacınız olan ilaç ve medikal malzemeleri tedarik edebilirsiniz. Ancak belirtmeliyiz ki eczane mesai saatleri, eczanelerin bulundukları il ve ilçelerin konuma göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle size en yakın eczanenin çalışma saatlerini detaylı olarak bilmeniz faydalı olacaktır.