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23 Nisan'da okullar kaç gün tatil? Pazartesi okullar tatil mi? soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olduğu için okullarda tatil olacak. Peki 22 Nisan Pazartesi günü de okullar tatil mi? İşte MEB 2019 resmi tatiller takvimine göre detaylar...
PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 23 NİSAN'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
22 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak MEB 2019 resmi tatil günleri takviminde 22 Nisan Pazartesi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Bu durumda Pazartesi günü okullar açık olacak ve dersler işlenmeye devam edilecek.
23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı gününe denk gelmesi sebebiyle tüm yurtta okullar tatil ilan edildi. 23 Nisan ayrıca resmi tatildir. Bu yüzde PTT, banka vergi dairesi gibi yerler de 23 Nisan'da çalışmayacak.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.
23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.
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