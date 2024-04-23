23 Nisan ek ders ödemesi var mı? 23 Nisan'da ek ders kesintisi olur mu?

23 NİSAN EK DERS ÖDENİR Mİ?

Milli Bayramlar nedeniyle tatil edilen ve ders yapılamayan hallerde bütün okul yöneticilerine ve öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor.

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan ek ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.