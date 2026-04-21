        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan kutlama etkinlikleri 2026: 23 Nisan gösterileri, etkinlikleri iptal mi edildi, okullarda tören yapılacak mı?

        23 Nisan kutlamaları ve etkinlikleri iptal edildi mi?

        23 Nisan kutlamalarıyla ilgili son dakika gelişmeleri gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi "Törenler yapılacak mı, etkinlikler iptal edildi mi?" soruları özellikle öğrenci ve veliler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Son günlerde yaşanan üzücü olayların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 2026 yılına ilişkin tören programlarında değişiklik olup olmadığı ve okullardaki kutlamaların akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor. İşte güncel bilgiler...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:53 Güncelleme:
        Türkiye, 23 Nisan’a sayılı günler kala kutlama programlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin iptal edilip edilmeyeceği, son yaşanan acı olayların ardından yeniden gündeme taşındı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılar sonrası güvenlik önlemleri artırılırken, bazı belediyelerden gelen açıklamalar dikkat çekti. Tüm gözler ise nihai karar için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili resmi kurumlardan yapılacak duyurulara çevrildi. İşte bilgiler...

        23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL Mİ OLDU?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor.

        Okullarda düzenlenecek törenlerin planlandığı şekilde devam etmesi beklenirken, bazı bölgelerde kutlamaların formatında değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, etkinliklerin içeriğinin yaşanan gelişmelerin hassasiyetine göre yeniden şekillendirilebileceğini belirtiyor.

        Bu çerçevede, kutlamaların genel olarak sürdürüleceği ancak yerel koşullara bağlı olarak farklı uygulamaların gündeme gelebileceği vurgulanıyor. Konuyla ilgiliMilli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.

        KOCAELİ BELEDİYESİ KONSER VE SAHNE ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ!

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan günü tüm konser ve sahne etkinliklerini iptal etti. Belediye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar neticesinde derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yaşanan bu acı hadiseler dolayısıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlemeyi planladığımız tüm konser ve sahne etkinliklerimiz iptal edilmiştir.

        Olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi. Ancak 60’tan fazla çocuk atölyeleri, etkinlikler atölyeler ve sokak oyunları ise planlandığı gibi 23 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        ARTVİN BELEDİYESİ EĞLENCE KUTLAMALARINI ERTELEDİ!

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 23 Nisan eğlencelerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Paylaşımda "Ülkemizin canı yanarken, içeriğinde eğlence olan etkinlikler düzenlemeyi doğru bulmuyoruz" sözlerini kullandı. Bayramın resmi tören ve anma programlarının planlandığı şekilde gerçekleştirileceği belirtilirken; eğlence etkinliklerinin ertelendiği tarih ise henüz paylaşılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti

        İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, park alanında iki aracı yaklaşık 60 metre sürükledi. Bir kadının kepçenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve kepçenin araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı.

        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!