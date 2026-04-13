23 NİSAN GÜNÜ OKULLAR VE KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında birçok kurum faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ile üniversitelerde eğitim yapılmayacak.

Bankalar da tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle EFT ve havale işlemleri bir sonraki iş günü olan 24 Nisan Cuma günü hesaplara aktarılacak.

Ayrıca valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek. Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde çalışmaya devam edecek. Eczanelerde ise yalnızca nöbetçi olanlar açık olacak.