        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan günü okullar, kamu kurumları açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürerken, vatandaşlar bu özel gün öncesinde tatil durumunu merak ediyor. Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan öncesinde en çok "Resmi tatil mi?" sorusu araştırılıyor. Peki, 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor, okullar ve kamu kurumları açık mı? İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:30 Güncelleme:
        1

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bu özel günün tatil olup olmadığını merak ediyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan bu anlamlı gün öncesinde en çok “Resmi tatil mi?” sorusu gündemde yer alıyor. 23 Nisan 2026’nın hangi güne denk geldiği ve okullar ile kamu kurumlarının açık olup olmayacağı da araştırılıyor. Peki, bu yıl 23 Nisan resmi tatil mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

        2

        23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

        2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeler ve aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır.

        3

        23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2026 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor.

        4

        23 NİSAN GÜNÜ OKULLAR VE KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

        23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında birçok kurum faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ile üniversitelerde eğitim yapılmayacak.

        Bankalar da tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle EFT ve havale işlemleri bir sonraki iş günü olan 24 Nisan Cuma günü hesaplara aktarılacak.

        Ayrıca valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek. Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde çalışmaya devam edecek. Eczanelerde ise yalnızca nöbetçi olanlar açık olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
