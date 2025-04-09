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        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullar tatil mi, ders var mı?

        23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullar tatil mi, ders var mı?

        23 Nisan bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen 23 Nisan tarihinde resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullar tatil mi, ders var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:43
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        Bayram tatilinin ardından gözler 23 Nisan gününe çevrildi. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullar tatil mi, ders olacak mı?

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        23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

        Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, resmi daireler kapalı olacak.

        23 NİSAN ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

        23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle, özel sektör çalışanları bağlı oldukları kurum kararlarına göre izin kullanabilecek. Özel sektörde 23 Nisan'da çalışanlar ise mesai ücreti alabilecek.

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        23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

        23 Nisan'da okullar ve üniversiteler tatil olurken, özel okullar ve üniversiteler de hizmet vermeyecek.

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