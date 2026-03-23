23 Nisan resmi tatil mi? Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci ve veli "23 Nisan resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte bu özel günün okullar ve kamu kurumları için tatil olup olmayacağı netlik kazandı. Bu kapsamda öğrenciler ve kamu çalışanları gözlerini 23 Nisan'ın hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğine çevirdi. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Okullar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil mi, yarım gün mü olacak? İşte detaylar..
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.
Dolayısıyla tüm okullar ve kamu kurumları için 23 Nisan Perşembe günü tatil ilan edilmiştir.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
22 Nisan 2026 Çarşamba günü herhangi bir yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler ve çalışanlar, 22 Nisan'da normal mesai saatlerinde okula ve işe devam edecekler.
23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
23 Nisan 1920 'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1921 yılında 23 Nisan Milli Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü 1929 yılında çocuklara armağan ederek, dünyada bir ilke imza attı. Bu tarihten itibaren 23 Nisan sadece bir egemenlik günü değil, çocukların bayramı olarak da kabul edildi.
1935 yılında çıkan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 23 Nisan'ın ismi Ulusal Egemenlik Bayramı olarak değiştirildi. 1976 yılında ilk kez uluslararası bir boyut kazanan bu bayram, altı farklı ülkenin çocuklarını ağırlayarak dünya çocuklarıyla paylaşılmaya başlandı. 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeyle bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değişti.