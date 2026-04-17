Resmi Gazete’de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.