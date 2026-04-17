23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi oldu? 23 Nisan’da toplu ulaşım tarifesi
23 Nisan yaklaşırken milyonlarca kişinin gözü ulaşım düzenlemelerine çevrildi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, bayram günü şehir içi ulaşımın nasıl işleyeceğini merak ederken, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası detaylar netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplu taşımaya dair alınan kararlar, hem öğrencileri hem de aileleri yakından ilgilendiriyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu ulaşım metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte güncel bilgiler...
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ulaşım planları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Bayram coşkusunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle metro, tren ve belediye ulaşım araçlarına ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, üç büyük şehirde ulaşımın seyrini değiştirecek önemli detaylar içeriyor. İşte güncel bilgiler...
23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.
Resmi Gazete’de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.