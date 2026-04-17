        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan Perşembe toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? 23 Nisan’da toplu ulaşım metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

        23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi oldu? 23 Nisan’da toplu ulaşım tarifesi

        23 Nisan yaklaşırken milyonlarca kişinin gözü ulaşım düzenlemelerine çevrildi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, bayram günü şehir içi ulaşımın nasıl işleyeceğini merak ederken, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası detaylar netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplu taşımaya dair alınan kararlar, hem öğrencileri hem de aileleri yakından ilgilendiriyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu ulaşım metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte güncel bilgiler...

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:42 Güncelleme:
        1

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ulaşım planları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Bayram coşkusunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle metro, tren ve belediye ulaşım araçlarına ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, üç büyük şehirde ulaşımın seyrini değiştirecek önemli detaylar içeriyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.

        3

        Resmi Gazete’de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.

        4

        23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ OLACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

        - Marmaray (İstanbul),

        - Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

        5

        - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,

        - Başkentray (Ankara),

        - İZBAN (İzmir).

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
