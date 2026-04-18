23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 23 Nisan toplu ulaşım bedava mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş gözünü şehir içi ulaşım düzenlemelerine çevirdi. Büyükşehirlerde yaşayanlar, bayram günü toplu taşımanın nasıl olacağını merak ederken Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası ayrıntılar netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım için alınan kararlar öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?", "metro, metrobüs ve Marmaray bedava olacak mı?" soruları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 23 Nisan'a ilişkin güncel ulaşım bilgileri…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ulaşım düzenlemeleri, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bayramı şehirde kutlamak isteyen vatandaşlar, metro, tren ve belediye otobüsleriyle ilgili yapılacak uygulamaları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma kullanımına dair önemli değişiklikler içeriyor. Bayram günü ulaşımın nasıl olacağına ilişkin detaylar ise kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte son bilgilere göre ulaşım düzenlemeleri…
23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.
Resmi Gazete’de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.