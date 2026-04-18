Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş gözünü şehir içi ulaşım düzenlemelerine çevirdi. Büyükşehirlerde yaşayanlar, bayram günü toplu taşımanın nasıl olacağını merak ederken Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası ayrıntılar netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım için alınan kararlar öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?", "metro, metrobüs ve Marmaray bedava olacak mı?" soruları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 23 Nisan'a ilişkin güncel ulaşım bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 14:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ulaşım düzenlemeleri, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bayramı şehirde kutlamak isteyen vatandaşlar, metro, tren ve belediye otobüsleriyle ilgili yapılacak uygulamaları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma kullanımına dair önemli değişiklikler içeriyor. Bayram günü ulaşımın nasıl olacağına ilişkin detaylar ise kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte son bilgilere göre ulaşım düzenlemeleri…

        2

        23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.

        3

        Resmi Gazete’de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.

        4

        23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ OLACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

        - Marmaray (İstanbul),

        - Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

        - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,

        - Başkentray (Ankara),

        - İZBAN (İzmir).

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
