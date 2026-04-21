23 Nisan’da kargolar açık mı? 23 Nisan Perşembe günü kargolar çalışıyor mu?
23 Nisan öncesinde kargo firmalarının çalışma düzeni gündeme geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle vatandaşlar, gönderi ve teslimat işlemlerinin o gün nasıl yapılacağını merak ediyor. Kargo bekleyen ya da gönderi yapmayı planlayan birçok kişi firmaların çalışma saatlerini araştırırken, 23 Nisan'da dağıtım hizmetlerinin sürüp sürmeyeceği de en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Peki, 23 Nisan'da kargo şirketleri hizmet veriyor mu, şubeler açık mı? İşte tüm ayrıntılar…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kamu kurumları ve resmi daireler bu tarihte kapalı olacak. Bu kapsamda PTT şubeleri hizmet vermezken, kargo dağıtımları da gerçekleştirilmeyecek.
23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?
Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü Yurtiçi Kargo, DHL, Sürat Kargo ve benzeri özel kargo firmalarının çalışmaya ve dağıtım yapmaya devam etmesi bekleniyor.
Ancak çalışma düzeni firmaların kendi planlamalarına göre değişebildiğinden, resmi bir açıklama yapılması halinde güncel bilgilendirmeler haberimize eklenecektir.