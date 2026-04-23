Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan’da okullar tatil mi? 23 Nisan Perşembe resmi tatil mi, üniversiteler ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı 23 Nisan kutlamaları iptal mi oldu?

        23 Nisan’da okullar tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi, üniversiteler ve iş yerleri açık mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü simgeleyen bu anlamlı günün tatil durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan öncesinde en çok "Resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aranıyor. 2026 yılında 23 Nisanda üniversitelerin ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, bu yıl 23 Nisan okullar tatil mi, okullar ve iş yerleri açık mı? İşte tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümünü temsil eden bu özel günün resmi tatil olup olmayacağı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan öncesinde, okulların, bankaların, üniversitelerin ve kamu kurumlarının çalışma durumu da yakından takip ediliyor. Peki, bu yıl 23 Nisan’da okullar tatil mi, eğitim kurumları ve iş yerleri açık mı? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…

        2

        23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

        2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeler ve aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır.

        3

        23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

        23 Nisan Perşembe günü okullarda ders yapılmayacak ve eğitim-öğretime bir günlüğüne ara verilecek.

        Okullar bu kez ders işlemek yerine bayram coşkusunun yaşanacağı tören ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Öğrenciler de hazırladıkları gösterileri sunmak üzere okul bahçelerinde bir araya gelecek.

        4

        23 NİSAN GÜNÜ BANKALAR, İŞ YERLERİ VE ÜNİVERSİTELER KAPALI MI?

        23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında birçok kurum faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve üniversitelerde eğitim yapılmayacak.

        Bankalar da tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle EFT ve havale işlemleri bir sonraki iş günü olan 24 Nisan Cuma günü hesaplara aktarılacak.

        Ayrıca valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek. Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde çalışmaya devam edecek. Eczanelerde ise yalnızca nöbetçi olanlar açık olacak.

        5

        23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

        Sosyal medyada dolaşan iddialara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kutlamaların iptal edildiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

        23 Nisan 2026 Perşembe günü ülke genelinde stadyumlarda, meydanlarda ve okul bahçelerinde yoğun katılımla törenlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri: MB faiz kararını açıkladı, Trump ateşkesi uzattı İran ne dedi? Rıza Kayaalp'ten rekor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADIMerkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Açıklamada "Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek ...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK'dan "Sıfır Gecikmeli Yargı" adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!