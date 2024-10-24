Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, ecdat yadigarı eserleri korumak ve geleceğe aktarmak için bu onurlu vazifeyi yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şahap Paşa Tabyamızın bakım ve restorasyonunu şeref ve onurla üslendik. Şehit torunları olarak bizlere bu toprakları vatan bırakan ecdadımızın mirasını hakkıyla korumak ve onu gelecek nesillerimize aktarmak, amacıyla büyük bir iştirakle, büyük bir onur ve şerefle bu vazifeyi üzerimize aldık. Sayın Valimize böyle bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimizle bu konuya hassasiyetle eğiliyoruz. İnşallah en güzel şekilde ecdadımıza, atamıza yaraşır şeklide bu tabyaları ayağa kaldırıp, yaşatacağız ve vatandaşlarımızın, çocuklarımızın buraları gezerek bu toprakların nasıl yurt edildiğini görecek şekilde hayata geçirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.