Dolar yeni güne 7.90 liralık kritik seviyenin altında, 7.90 liradan, Euro ise 9.37 liradan başladı.
Geçen hafta Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımının ardından dolar/TL 7.70'lerden 7.52'ye kadar gerilemişti. Ancak kurdaki düşüş kalıcı olamadı.
Kurda son 5 haftadır büyük bir oynaklık yaşanıyor. Ekim ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa politika faizinde anlamlı bir artırım bekliyordu. Ancak Murat Uysal başkanlığındaki son toplantıda PPK faizi sabit tutmaya karar verdi ve kurda yukarı yönlü hareket başladı.
23 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
ABD DOLARI
- 7,7593
- 7,7733
AVUSTRALYA DOLARI
- 5,6700
- 5,7070
DANİMARKA KRONU
- 1,2361
- 1,2421
EURO
- 9,2197
- 9,2363
İNGİLİZ STERLİNİ
- 10,3438
- 10,3977
İSVİÇRE FRANGI
- 8,5097
- 8,5644
İSVEÇ KRONU
- 0,8988
- 0,9081
KANADA DOLARI
- 5,9340
- 5,9608
KUVEYT DİNARI
- 25,2355
- 25,5657
NORVEÇ KRONU
- 0,8616
- 0,8673
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
- 2,0689
- 2,0727
JAPON YENİ
- 7,4596
- 7,5089
BULGAR LEVASI
- 4,6875
- 4,7488
RUMEN LEYİ
- 1,8812
- 1,9059
RUS RUBLESİ
- 0,1017
- 0,1030
İRAN RİYALİ
- 0,0184
- 0,0186
ÇİN YUANI
- 1,1750
- 1,1904
PAKİSTAN RUPİSİ
- 0,0480
- 0,0486
KATAR RİYALİ
- 2,1191
- 2,1469
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