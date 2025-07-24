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        Haberler Bilgi Gündem 24 Temmuz Resmi Gazete alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        Bugün Resmi Gazete'de neler var? 24 Temmuz Resmi Gazete kararları

        24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda, çeşitli bakanlıklar tarafından alınan kararlar, yönetmelik değişiklikleri ve yeni tebliğler yer alıyor. Birçok başlıkta yapılan düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu. İşte 24 Temmuz Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 00:54 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:56
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        Türkiye'nin gündemini etkileyen kritik düzenlemeler, 24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete ile resmiyet kazandı. Yönetmeliklerden tebliğlere, alınan kararlarla birlikte pek çok alanda önemli değişikliklere gidildi. İşte Resmi Gazete kararlarına dair ayrıntılar...

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        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUNLAR

        7554 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        7555 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        7557 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

        –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10114)

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların, Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10115)

        –– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10116)

        –– Balıkesir İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10117)

        –– İzmir İli, Aliağa İlçesinde Bulunan Alanın İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10118)

        –– İzmir İli, Dikili İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, İsmetpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10119)

        –– Sivas İli, Gürün İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Gökpınar Gölü Tabiat Parkı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10120)

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 10121)

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        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (2025/259, 260, 261, 262, 263)

        YÖNETMELİKLER

        –– Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Marmara Üniversitesi Tekstil ve Yazma Eserler Konservasyon ve Restorasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        GENELGE

        –– Deniz Mekânsal Planlama Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2025/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        TEBLİĞ

        –– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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