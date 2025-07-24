YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7554 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7555 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7557 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10114)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların, Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10115)

–– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10116)

–– Balıkesir İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10117)

–– İzmir İli, Aliağa İlçesinde Bulunan Alanın İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10118)

–– İzmir İli, Dikili İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, İsmetpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10119)

–– Sivas İli, Gürün İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Gökpınar Gölü Tabiat Parkı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10120)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 10121)