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Su, inşasına başlanan konutların hızlı bir şekilde tamamlanması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızı, depremzede kardeşlerimizi bir an önce konforlu, huzurlu ve sağlam konutlara yerleştirmek için gerçekten de hızlı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kasım ayı sonunda 242 konutumuz teslime hazır hale gelmiş olacak. Aralık ayı sonunda da 581 konutumuz daha tamamlanmış teslime hazır hale gelmiş olacak" dedi.