Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellik yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, yarın(Perşembe) sabah saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyinin akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa),öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),kuzeyi ve açıkları 5 ila 7 (40-60 km/sa),akşam saatlerine kadar 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, akşam saatlerine kadar 4,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.