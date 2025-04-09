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        Haberler Ekonomi Teknoloji 250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak! İhracat hacmini 8 milyar doların üzerine çıkaracak - Teknoloji Haberleri

        İhracat hacmini 8 milyar doların üzerine çıkaracak

        Trendyol, e-ihracat büyüme hedeflerini açıkladı. Buna göre firma, 2030 yılına kadar teknoloji, pazarlama ve lojistik yatırımlarıyla ihracat hacmini 8 milyar doların üzerine çıkarmayı ve 18 milyonu yurtdışında olmak üzere toplam 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. İş ortaklarının son bir yılda 1,5 milyar dolardan fazla yurtdışı satış hacmi yarattığına dikkat çeken Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin "Önümüzdeki dönemde 250 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:23 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:51
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        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
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        Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Doğu Avrupa operasyonlarının birinci yılı doldurması vesilesiyle Budapeşte’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çetin yaptığı değerlendirmelerde, “Türkiye’deki üreticilerimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi ve kalitesi tüm dünyada tescilli ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerimizi e-ihracat yoluyla dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz. Türk ürünlerinin dünyayla buluşması için köprü olmaya devam ediyoruz. 2030 yılına kadar ihracat hacmimizi 8 milyar doların üzerine çıkarmayı ve yurtdışı kullanıcılar da dahil olmak üzere 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Çetin, Trendyol’un 2025 yılı Doğu Avrupa bölgesi hedefinin ise aktif kullanıcı sayısında 4 milyon, sipariş sayısında da 12 milyona ulaşmak olduğunu söyledi.

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        BİR YILDA 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM

        Şirketin e-ihracattaki büyüme stratejisi için son 1 yılda teknoloji, lojistik ve pazarlama gibi alanlara 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarının altını çizen Çetin, “Ticaret Bakanlığımız 2030’a kadar ülkemizin ihracatının yüzde 10’unu e-ihracat aracılığıyla yapma hedefini belirledi. Biz de bu hedefe büyük katkı yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızın odağında e-ihracat olmaya devam edecek. Ülkemizin üretim gücünü ve potansiyelini dünyayla buluşturmak en önemli hedefimiz. Bugüne kadar dijitalleşmesine katkıda bulunduğumuz ve mikro ihracat çözümlerimizle ihracatçı hale getirdiğimiz 120 binden fazla iş ortağımız bulunuyor. Ayrıca iş ortaklarımız son bir yılda 1,5 milyar dolardan fazla yurtdışı satış hacmi yarattı. Önümüzdeki dönemde 250 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

        Fotoğraf: Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin Budapeşte'de gazetecilerin sorularını yanıtladı
        Fotoğraf: Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin Budapeşte'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

        YAPAY ZEKA DİL MODELİ

        Trendyol’un öncü bir teknoloji şirketi olduğunun altını çizen Çetin, en önemli avantajının kendi geliştirdikleri teknoloji olduğunu da ifade etti.

        Çağlayan Çetin sözlerine şöyle devam etti:

        “Global pazarlarda rekabet etmek istiyorsanız taviz veremeyeceğiniz tek konu teknolojinizin iyi olması. Yüksek standartlarda çalışan bir teknolojik altyapınız olmalı ve bunun da sürekli geliştirmelisiniz. Sisteminizin her türlü değişimi, her türlü piyasadaki talebi anında yansıtabilecek bir esneklikte olması gerekiyor. Girdiğimiz her pazarda kurduğumuz altyapı için ciddi ölçekte teknoloji ve yazılım geliştirmesi ihtiyacı oluşuyor. Biz bunu Türkiye'deki bulunan 2 binin üzerinde yazılım mühendisimizle gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler de e-ihracata önemli katkı sağlıyor. Yapay zeka ve veri analizleri başta olmak üzere geliştirdiğimiz teknolojilerle yeni bir ülkeye platform açarken çok hızlı hareket edebiliyoruz. Dış pazarda en önemli konulardan biri de dil. Her girdiğimiz ülkede, oranın yerel dilinde hizmet veriyoruz. Bu anlamda da Türkiye'deki ilk yerli yapay zeka dil modelini (LLM), Trendyol olarak biz oluşturduk. Böylece Denizli’deki bir üretici satış yapmak istediği ülkenin dilini bilmese de ürünlerini platforma yükleyebiliyor, gelen soruları yanıtlayabiliyor. Müşteri deneyimi anlamında da bu uygulama bize olumlu dönüş sağlıyor”.

        İSTANBUL HAVALİMANI'NA E-LOJİSTİK ÜSSÜ

        İstanbul Havalimanı İGA’da yeni bir operasyon merkezi yatırımına başladıklarını sözlerine ekleyen Çetin, “Yeni e-ihracat üssümüz olarak konumlandıracağımız İstanbul Havalimanı IGA operasyon merkezimizin inşaatını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu merkez ile uzun vadede şirketimizin kapsayıcı büyüme amacına ve 2030 hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

        Faaliyetlerinde iş ortakları ve satıcılarıyla birlikte kapsayıcı büyüme anlayışını önceliklendirdiklerini kaydeden Çetin, “Her girdiğimiz ülke bizimle beraber Türkiye'deki oluşturduğumuz lojistikten pazarlamaya ekosistemdeki tüm oyunculara da yeni iş alanları ve büyüme fırsatları getiriyor. Dolayısıyla tüm süreçlerimizi sadece kendimizi değil, bütün ekosistemi kendimizle beraber taşıdığımız bir kapsayıcı büyüme modeli olarak görüyoruz. Bizim görevimiz buraya gerekli yatırımları yaparak trafiği getirmek, teslimatı en iyi kalitede sağlayabilmek" ifadelerini kullandı.

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