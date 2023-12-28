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        Haberler Televizyon 27 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI| Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Dilek Taşı reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 27 Aralık Çarşamba: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Dilek Taşı

        Reyting sonuçları 27 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Dilek Taşı gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. İşte güncel 27 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 08:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 08:12
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        Reyting sonuçları 27 Aralık Çarşamba günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Dün ekrana gelen Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Dilek Taşı zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 27 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        27 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        27 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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