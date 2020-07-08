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TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, birkaç bölge dışında ellerinde gerçekten çok fazla konut stokunun söz konusu olmadığını belirterek, “Uzun zamandır piyasaya yeni arzlar yapılamamıştı. İnşaat ve işçi maliyetleri artmış, ruhsat sayısı azalmıştı. Geçen yıla göre yüzde 23,8 azalan yapı ruhsatı sayısı ve yüzde 32,2 azalan iskan sayımız var. Bu nedenle birkaç bölge dışında aslında elimizde gerçekten çok fazla konut stokumuz söz konusu değil. Haliyle bu biriken talep, 2. elde çözümler aramaya başladı. Son bir ayda 27 bin mal sahibi ilan fiyatlarında artış yaptı” dedi.

Bu durumu emlak işletmelerinin tedbirli olarak takip ettiklerinin de altını çizen Akdoğan, şöyle devam etti:

“Yetkilendirme sözleşmesi ile satış yetkisi alan emlak işletmeleri, ilan fiyatlarında sözleşme kurallarına uymakla yükümlü, kendileri fiyat artıramaz, satıcılar da yetki süresi boyunca fiyat yükseltemezler. Bu nedenle profesyonel çalışan emlak işletmelerinin ilan bedellerinde yüksek artışlar söz konusu olmadı. Emlak danışmanları fahiş fiyatların önüne geçebilmeli. Malikleri yayında olan ilanlardan değil, gerçekleşen satışlardan örnekler ile doğru değere ikna edebilmeli.”

"YAKIN ZAMANDA KREDİ İMKANLARI BİTEBİLİR"

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt de, çok yakın bir dönemde bu kredi imkanlarının bitebileceğini önemle vurgulayarak, “Bizler karar destek sistemlerinin özellikle bu dönemlerde daha çok kullanılmasını destekliyoruz. Gerek portföy alırken gerekse teklifler verilirken bunun önemini daha da çok hissediyoruz. Öncelikle satmak isteyenlere ilan fiyatlarına bakmaları yerine emlak işletmelerine danışmanlarını tavsiye ediyoruz. Bu dönem fırsat olarak görülmeli. Çok yakın bir dönemde bu kredi imkanları bitebilir“ dedi.

Öğüt, “Haziran ayı başı itibarı ile kamu bankaları tarafından sağlanan oldukça cazip konut kredisi koşulları ilanda olan 2. el gayrimenkullerin fiyatının artmasına sebep oldu. Yaptığımız analizlere göre bu artış oranının ortalama %6 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu artış oranını değerlendirirken 2018 sonunda düşmeye başlayan konut fiyatlarının zaten Eylül 2019’dan beri artma eğiliminde olduğunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ev alacak olanlar için bu fırsatın bir daha gelmesi mümkün olamayabilir. Bu tarihi fırsatı kaçırmamalı, stoklar bitmeden acele etmeliler. Bu kampanya oranları, bu kredi vadeleri ve ödemesiz dönem avantajı ile tarihi bir fırsat ile ev sahibi olabilirler. Fiyatların en düşük, finansmanın ise en kolay olduğu bu dönemde gayrimenkule yatırım yapan kazanacaktır. Ev sahipleri gerek kira gelirleri, gerekse yatırım olarak diğer araçlar karşısındaki pozisyonları dikkate alındığında bu süre zarfında zarar gördüklerini düşünmekteler. Bu artış da bunun bir reaksiyonu olarak düşünülebilir fakat piyasa %6'lık ani bir değişikliği kaldıracak seviyede değil. Bunun için alım gücünün de aynı oranda iyileşmesi gerekiyor. Nitekim gelen tepkilerin de bu yönde olduğu görülüyor. Gayrimenkullerini satmak isteyenlere bu dönemi fiyat artırmak için bir fırsat olarak görmekten ziyade elden çıkarmak için bir fırsat olarak görmelerini öneririz. Kamu bankaları tarafından sunulan koşulların sektör için çok önemli bir fırsat olduğuna ve tüm paydaşlar tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.