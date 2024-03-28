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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde anlamlı ödül geldi

        27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde anlamlı ödül geldi

        'İsmail Dümbüllü Ödülü' bu yıl, Tiyatrokare'nin 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunlarında sahneye çıkan Nevra Serezli'ye verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:18
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        MSM öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'İsmail Dümbüllü Ödülü'ne, bu yıl Tiyatrokare’nin 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunlarında sahneye çıkan Nevra Serezli layık görüldü.

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        "BİR GÜN İKİNCİSİNİ DE BEN ALIRIM DİYE ÜMİTLENİYORDUM"

        Nevra Serezli ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi; "Bu ödülü Metin (Serezli) yıllar önce almıştı, salonumuzda duruyordu. 'Belki bir gün ikincisini de ben alırım' diye ümitleniyordum. Hatta Metin ile bu konuda bol bol şakalaşıyordum. Şimdi salonda iki adet Dümbüllü büstü var ama ne yazık ki Metin yok. Böyle hasret gidereceğiz."

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        "BİR SANATÇI İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL; SAHNEYE ÇIKMASIDIR"

        Nevra Serezli, ayrıca bir sanatçının en büyük ödülünün sahneye çıkması olduğunu belirterek; "Şimdi 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyununa yetişiyorum. Ödül töreninden sonra eve gitseydim, ödül coşkusunu bu kadar çok yaşayamayacaktım. Güzel ödül töreni seyircimin alkışlarıyla katlanacak" dedi.

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        "İSMAİL DÜMBÜLLÜ ÖDÜLÜ, SANAT KAMUOYUNUN ÖNEMLİ ÖDÜLLERİNDEN BİRİ"

        Müjdat Gezen ise yıllardır verilen ödülle ilgili olarak; "Tiyatromuzun en önemli isimlerinden İsmail amca,babamın da tanıdığıydı. Onun adına ödül vermeye karar verdiğimizde, yüzündeki gülüşü ve doğru ifadeyi yakalayabilmek için Savaş Dinçel'in yardımlarını rica etttim. Bu büst, İsmail Dümbüllü fotoğrafı üzerine Savaş Dinçel'in yüz ifadesinin oturtulmasıyla oluştu ve bir komedyene layık hale geldi."

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        Töreni izlemeye gelen Tiyatrokare'nin kurucusu ve yönetmeni Nedim Saban ise, daha önce Tiyatrokare'ye Melek Baykal tarafından getirilen 'İsmail Dümbüllü Ödülü'nü çok önemsediğini, ayrıca bu ödülün, tiyatro öğrencilerinin seçimiyle, Türkiye'ye örnek, seçkin bir tiyatro okulunda Dünya Tiyatro Günü'nde verilmesinden de gurur duyduğunu ekledi.

        #Nevra Serezli
        #Müjdat Gezen
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