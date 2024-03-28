27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde anlamlı ödül geldi

"BİR GÜN İKİNCİSİNİ DE BEN ALIRIM DİYE ÜMİTLENİYORDUM"

Nevra Serezli ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi; "Bu ödülü Metin (Serezli) yıllar önce almıştı, salonumuzda duruyordu. 'Belki bir gün ikincisini de ben alırım' diye ümitleniyordum. Hatta Metin ile bu konuda bol bol şakalaşıyordum. Şimdi salonda iki adet Dümbüllü büstü var ama ne yazık ki Metin yok. Böyle hasret gidereceğiz."