Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 27 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI || ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        27 Şubat 2026 reyting sonuçları bekleniyor! ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizileri ile Ada Günlüğü programı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ile Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken; Kuşaklılar ve Gurbetçi Şaban filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 27 Şubat 2026 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 08:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        27 Şubat Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri ve TV8’de Ada Günlüğü programı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’de Kuşaklılar ve NOW’da Gurbetçi Şaban filmleri yayınlanırken; Star TV’de Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. TRT 1’de FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Sırbistan – Türkiye maçı vardı. İzledikleri yapımların ABC, AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Şubat 2026 reyting sonuçları…

        2

        27 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        27 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        27 ŞUBAT 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        27 ŞUBAT 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        27 ŞUBAT 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası