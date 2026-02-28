27 Şubat 2026 reyting sonuçları bekleniyor! ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait ABC, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizileri ile Ada Günlüğü programı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ile Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken; Kuşaklılar ve Gurbetçi Şaban filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 27 Şubat 2026 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
27 Şubat Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri ve TV8’de Ada Günlüğü programı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’de Kuşaklılar ve NOW’da Gurbetçi Şaban filmleri yayınlanırken; Star TV’de Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. TRT 1’de FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Sırbistan – Türkiye maçı vardı. İzledikleri yapımların ABC, AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Şubat 2026 reyting sonuçları…
27 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
27 ŞUBAT 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI