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        Haberler Bilgi Yaşam 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim okullar tatil mi? MEB açıkladı

        28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim okullar tatil mi? MEB açıkladı

        Milli Eğitim Bakanlığı 28-29 Ekim okulların tatil olup olmama durumuna açıklık getirdi. Bilindiği gibi 29 Ekim bu sene Salı gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. 28 Ekim ise bazı özel kurumlar ve kamu kurumlarında yarım gün tatil ilan ediliyor. Peki 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim okullar tatil mi? İşte MEB açıklaması ile okulların tatil olup olmama durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:18
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        MEB'e bağlı 81 ildeki okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. 29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacak. Peki 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim okullar tatil mi?

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        28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

        MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.

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        28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

        28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2024 günü mesai yarım gün olacak.

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