Kasım ayında 28'inci güne girildi. Bu kapsamda 28 Kasım'da kutlanan özel günler gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 28 Kasım ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...