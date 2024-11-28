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        Haberler Bilgi Yaşam 28 Kasım ne günü, bugün ne günü? 28 Kasım tarihinde kutlanan özel günler

        Bugün ne günü? 28 Kasım tarihinde kutlanan özel günler

        Kasım ayında 27 gün geride kalırken, 28 Kasım tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bazı özel günler bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Peki, "28 Kasım ne günü?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 28.11.2024 - 00:31
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        Kasım ayında 28'inci güne girildi. Bu kapsamda 28 Kasım'da kutlanan özel günler gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 28 Kasım ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...

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        28 KASIM'DA YAŞANAN BAZI OLAYLAR

        1922 - Bursa'nın İznik ilçesinin, Yunan işgalinden kurtuluşu.

        1925 - Kabul edilen Şapka Kanunu yürürlüğe girdi. Artık, başta memurlar olmak üzere “herkes şapka takacak."

        1934 - Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, Ulus adıyla çıkmaya başladı.

        1938 - Atatürk'ün, 5 Eylül'de yazdırdığı vasiyetnamesi açıldı. Atatürk, vasiyetinde; parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yükseköğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı. Nemadan kalacak miktarın her yıl Türk Dil ve Tarih kurumlarınca paylaşılmasını istedi.

        1958 - Türkiye-Fransa ve Türkiye-Belçika arasında mali yardım anlaşmaları imzalandı.

        1964 - Süleyman Demirel, favori olan rakibi Saadettin Bilgiç'ten 1072 oy fazla alarak Adalet Partisi'ne Genel Başkan seçildi.

        1979 - Vatikan Devlet Başkanı Papa II. Jean Paul, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

        2010 - Haydarpaşa Garı'nın çatısında çıkan yangın sonucunda, çatısı ve 4. katı büyük zarar gördü.

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