Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu

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28 saat suda kaldıktan sonra faciayı haber verdi

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknede bulunanlardan biri sağ kurtulurken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 26 kişi ise kayıp... 28 saat denizde yüzerek hayatta kalan ve faciayı haber veren kadın 5 çocuğunun kayıp olduğunu söyledi. Kadının yüzünün soyulmuş olması dikkat çekti

10.10.2018 - 17:01 | Güncelleme: DHA

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında dün saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi. Denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter görevlendirilerek denizde arama çalışmalarına başlandı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama kurtarma çalışması yaptı. DHA'nın haberine göre, yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 8 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 
Halen kayıp olduğu değerlendirilen 26 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

28 SAAT SUDA KALDI

Dramın ortaya çıkmasına neden olan Iraklı kadının 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali olduğu belirlendi. Irak'tan başlayıp ölümle biten yolculuklarını anlatan Mıhabat İsmael Ali, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim tarihinde Irak'tan önce İstanbul'a geldiklerini, ardından da Yunan adasına geçebilmek için Foça'ya geldiklerini anlattı. Tekneyle 8 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Foça'dan denize açıldıklarını, içinde 30-35 kişinin bulunduğunu belirtti. Teknenin aşırı yükten ve dalgaların etkisiyle saat 21.00 sıralarında battığını söyleyen Mıhabat İsmael Ali'nin, "Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde ise yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı, ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım. Sonra kıyıya çıkınca da insanlar beni gördü ve hastaneye kaldırıldım" dediği öğrenildi.

ANNEDEN, EN ACI TEŞHİS

Faciada hayatını kaybeden kaçak göçmenin cenazeleri, ön otopsi için Karaburun Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet savcısının hazır bulunduğu ön otopsi sırasında yürek burkan anlar yaşandı. Kaçaklardan, şu ana kadar sağ kurtulan tek kişi olan Iraklı Mıhabat İsmael Ali (30), ölenleri teşhis etmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılıp morga getirildi. Morg girişinde tabutları gören ve olayda da 5 çocuğu halen kayıp olan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu.

Bu anlarda yaşadığı acıdan ve 28 saat suda kalmanın verdiği bitkinlikten ayakta durmakta güçlük çeken anneye kadın polis yardımcı oldu. Cesetleri bulunan 8 kişiden 2'sinin 9 ve 12 yaşlarında çocuk olduğu öğrenilirken, çocukların Mıhabat İsmael Ali'nin olup olmadığı henüz belirlenemedi.

 

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