28 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu sebeple ''Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 28 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. İşte 28 Şubat Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, NOW, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Uzak Şehir
16:00 Arka Sokaklar
17:50 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Uzak Şehir
02:30 Güller ve Günahlar
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Hafız Yusuf Efendi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:00 Veliaht
05:00 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Zembilli
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuşaklılar
12:00 A.B.İ.
15:10 Aynı Yağmur Altında
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Cennetin Krallığı
22:45 A.B.İ.
02:00 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sevdiğim Sensin
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Ejderham ve Ben
22:00 Ejderham ve Ben
23:45 Sevdiğim Sensin
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Ateşböceği
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:08 İstiklal Marşı
07:10 Kalk Gidelim
10:00 Kur’an’ın Mesajı
10:30 Kod Adı Kırlangıç
11:55 Selam
12:20 Teşkilat
15:30 Kur’an’ın Mesajı
16:00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:15 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Vefa Sultan
01:30 Sessizlik
02:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
04:40 Sahur Bereketi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:45 Kıskanmak
15:30 Yeraltı
18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
23:15 Çifte Milyon
01:30 Efsane Futbol
02:30 Yeraltı
04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:30 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
04:45 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
