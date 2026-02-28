Canlı
Habertürk
Habertürk
        28 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        28 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu sebeple ''Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 28 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. İşte 28 Şubat Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, NOW, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 15:42
        Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yer alıyor. Yayınlanacak yapımlar gün gün değişiyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 28 Şubat 2026 TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek? İşte 28 Şubat Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:45 Uzak Şehir

        16:00 Arka Sokaklar

        17:50 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Uzak Şehir

        02:30 Güller ve Günahlar

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Hafız Yusuf Efendi

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        14:45 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:00 Veliaht

        05:00 Bahar

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Zembilli

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Kuşaklılar

        12:00 A.B.İ.

        15:10 Aynı Yağmur Altında

        17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:30 atv Ana Haber

        20:00 Cennetin Krallığı

        22:45 A.B.İ.

        02:00 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Sevdiğim Sensin

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        16:30 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Ejderham ve Ben

        22:00 Ejderham ve Ben

        23:45 Sevdiğim Sensin

        02:00 Sefirin Kızı

        04:00 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:08 İstiklal Marşı

        07:10 Kalk Gidelim

        10:00 Kur’an’ın Mesajı

        10:30 Kod Adı Kırlangıç

        11:55 Selam

        12:20 Teşkilat

        15:30 Kur’an’ın Mesajı

        16:00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:15 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Vefa Sultan

        01:30 Sessizlik

        02:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        04:40 Sahur Bereketi

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 Kamera Arkası

        12:45 Kıskanmak

        15:30 Yeraltı

        18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23:15 Çifte Milyon

        01:30 Efsane Futbol

        02:30 Yeraltı

        04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:30 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        16:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Gazete Magazin

        04:00 Gençlik Rüzgarı

        04:45 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
