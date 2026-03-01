AB ve Total kategorilerinde hangi yapımın zirveye yerleştiği merak edilirken, resmi reyting listelerinin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı dizilerinin yeni bölümü yayınlandı. Diğer kanallarda ise Ejderham ve Ben, Cennetin Krallığı, Halef: Köklerin Çağrısı filmleri ekranlara geldi. Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Güldür Güldür Show da Cumartesi akşamı seyirciyle buluşan programlar arasında. Bu kapsamda "Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 28 Şubat 2026 AB, ABC ve Total reyting sıralaması...