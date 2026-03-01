Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 28 Şubat 2026 reyting sonuçları belli oldu mu? ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Şubat 2026 AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti?

        28 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Güller ve Günahlar, Star TV'de Ejderham ve Ben, atv'de Cennetin Krallığı filmi ekranlara geldi. Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, TV8'de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show ve TRT 1'de Gönül Dağı yayımlandı. Peki, 28 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte AB ve Total sıralaması ile tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 08:01 Güncelleme:
        1

        AB ve Total kategorilerinde hangi yapımın zirveye yerleştiği merak edilirken, resmi reyting listelerinin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı dizilerinin yeni bölümü yayınlandı. Diğer kanallarda ise Ejderham ve Ben, Cennetin Krallığı, Halef: Köklerin Çağrısı filmleri ekranlara geldi. Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Güldür Güldür Show da Cumartesi akşamı seyirciyle buluşan programlar arasında. Bu kapsamda "Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 28 Şubat 2026 AB, ABC ve Total reyting sıralaması...

        2

        28 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        28 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması gün içinde açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
